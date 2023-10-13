Чемпіонат Англії з футболу, 9 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

У чемпіонаті Англії знову відбудеться "українське" дербі

У суботу, 21 жовтня, ліверпульським дербі стартує 9-й тур чемпіонату Англії з футболу сезону 2023/24. У минулому турі "Арсенал" Олександра Зінченка переграв "Манчестер Сіті" (1:0).

З розкладом, результатами матчів АПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У центральному поєдинку ігрового тижня зустрінуться "Арсенал" Зінченка та "Челсі" Михайла Мудрика, "Борнмут" Іллі Забарного зіграє проти "Вулвергемтона", а "Брентфорд" Єгора Ярмолюка — проти "Бернлі". "Евертон" Віталія Миколенка спробує відібрати очки у "Ліверпуля". Ще один великий матч відбудеться у Манчестері, де місцевий Сіті проведе зустріч із "Брайтоном".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 9 туру АПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)

Субота, 21 жовтня

"Ліверпуль" — "Евертон" — 14:30 — setantasports.com

"Борнмут" — "Вулвергемптон" — 17:00 — setantasports.com

"Брентфорд" — "Бернлі" — 17:00 — setantasports.com

"Манчестер Сіті" — "Брайтон" — 17:00 — setantasports.com

"Ноттінгем Форест" — "Лутон Таун" — 17:00 — setantasports.com

"Ньюкасл" — "Крістал Пелас" — 17:00 — setantasports.com

"Челсі" — "Арсенал" — 19:30 — setantasports.com

"Шефілд Юнайтед" — "Манчестер Юнайтед" — 22:00 — setantasports.com

Неділя, 22 жовтня

"Астон Вілла" — "Вест Гем" — 18:30 — setantasports.com

Понеділок, 23 жовтня

"Тоттенхем" — "Фулгем" — 22:00 — setantasports.com

Турнірна таблиця АПЛ за підсумками 8 туру

З результатами та відеооглядами матчів 8 туру АПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф". У сьомому турі англійської першості "Челсі" обіграв "Фулгем", а Мудрик забив свій перший гол за лондонців.