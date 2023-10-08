"Арсенал" із Зінченком сенсаційно переміг "Ман Сіті" в АПЛ (відео)

Головний матч вікенду пройшов у Лондоні

У неділю, 8 жовтня, лондонський "Арсенал" приймав "Манчестер Сіті" у рамках центрального матчу 8-го туру Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) сезону 2023/24.

Зустріч, що проходила у Лондоні (Велика Британія) на стадіоні "Емірейтс", завершилася з рахунком 1:0 на користь "Арсеналу". Про це повідомляє "Телеграф".

Поєдинок проходив у середньому темпі з малою кількістю гострих моментів. Проте вже у першому таймі стався великий скандал, пов’язаний із рішенням рефері. Хавбек Містян Матео Ковачич двічі сфолив на межі видалення, проте за 2 порушення отримав лише жовту картку, що викликало обурення у Канонірів.

У другому таймі команди також не форсували подій. Каноніри приспали пильність МС та на 86-й хвилині несподівано забили гол. Габріел Мартінеллі після пасу Гаверца пробив з метрів 20 — м’яч рикошетом від Аке залетів у ворота Едерсона.

Додамо, що український захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко вийшов у старті та зіграв 75 хвилин. Українець кілька разів загрожував воротам МС, проте його удари пішли у блок.

"Арсенал" – "Манчестер Сіті" – 1:0.

Гол: Мартінеллі, 86.

Попередження: Жоржиньо, 11, Жезус, 90+3 — Бернарду, 23, Ковачич, 28, Едерсон, 90+3.

"Арсенал": Рая — Вайт, Габріел, Саліба, Зінченко (Томіясу, 75) — Едегор, Жоржиньо (Парті, 75), Райс — Троссард (Мартінеллі, 46), Нкетіа (Хаверц, 75), Жезус.

"Манчестер Сіті": Едерсон — Вокер, Гвардіол, Діаш, Аке — Бернарду, Льюїс (Нунес, 68), Ковачич (Стоунз, 68) — Фоден, Холанд, Альварес (Доку, 68).

Статистика матчу "Арсенал" - "Манчестер Сіті"

Повний відеоогляд матчу "Арсенал" — "Манчестер Сіті":

Таким чином, МС (18 очок) опустився на 3 місце в АПЛ, "Арсенал" (20 очок) — другий.

З іншими результатами та відеооглядами всіх матчів 8-го туру чемпіонату Англії можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Нагадаємо, у 7-му турі чемпіонату Англії "Ман Сіті" сенсаційно програв "Вулвергемптону" (1:2), а "Арсенал" розгромив "Борнмут" Іллі Забарного (4:0).