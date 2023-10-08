"Арсенал" с Зинченко сенсационно победил "Ман Сити" в АПЛ (видео)

Главный матч уик-энда прошел в Лондоне

В воскресенье, 8 октября, лондонский "Арсенал" принимал "Манчестер Сити" в рамках центрального матча 8-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона 2023/24.

Встреча, проходившая в Лондоне (Великобритания) на стадионе "Эмирейтс", завершилась со счетом 1:0 в пользу "Арсенала". Об этом сообщает "Телеграф".

Поединок проходил в среднем темпе с малым количеством острых моментов. Тем не менее уже в первом тайме произошел большой скандал, связанный с решением рефери. Хавбек Горожан Матео Ковачич дважды сфолил на грани удаления, однако за 2 нарушение получил всего лишь желтую карточку, что вызвало негодование у Канониров.

Во втором тайме команды также не форсировали событий. Канониры усыпили бдительность МС и на 86-й минуте неожиданно забили гол. Габриэл Мартинелли после скидки Хаверца пробил с метров 20-и — мяч рикошетом от Аке залетел в ворота Эдерсона.

Добавим, что украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вышел в старте и сыграл 75 минут. Украинец несколько раз угрожал воротам МС, однако его удары ушли в блок.

"Арсенал" – "Манчестер Сити" – 1:0.

Гол: Мартинелли, 86.

Предупреждения: Жоржиньо, 11, Жезус, 90+3 — Бернарду, 23, Ковачич, 28, Эдерсон, 90+3.

"Арсенал": Рая — Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Томиясу, 75) — Эдегор, Жоржиньо (Парти, 75), Райс — Троссард (Мартинелли, 46), Нкетіа (Хаверц, 75), Жезус.

"Манчестер Сити": Эдерсон — Уокер, Гвардиол, Диаш, Аке — Бернарду, Льюис (Нунес, 68), Ковачич (Стоунз, 68) — Фоден, Холанд, Альварес (Доку, 68).

Статистика матча "Арсенал" - "Манчестер Сити"

Полный видеообзор матча "Арсенал" — "Манчестер Сити" будет доступен здесь позднее.

Таким образом, МС (18 очков) опустился на 3-е место в АПЛ, "Арсенал" (20 очков) — второй.

С другими результатами и видеообзорами всех матчей 8-го тура чемпионата Англии можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Напомним, в 7-м туре чемпионата Англии "Ман Сити" сенсационно проиграл "Вулверхэмптону" (1:2), а "Арсенал" разгромил "Борнмут" Ильи Забарного (4:0).