Чемпіонат Англії з футболу, 11 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

У рамках уїк-енду відбудеться чергове дербі Лондона

У суботу, 4 листопада, матчем "Фулгем" — "Манчестер Юнайтед" стартує 11-й тур Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) сезону 2023/24. У минулому турі "Ман Юнайтед" розгромно поступився "Ман Сіті" (0:3).

З розкладом, результатами матчів АПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У центральному поєдинку ігрового тижня зустрінуться лондонські "Тоттенгем" та "Челсі" Михайла Мудрика.

Крім того, "Брентфорд" Єгора Ярмолюка прийме "Вест Гем", "Арсенал" Олександра Зінченка зіграє на виїзді проти "Ньюкасла". Додамо, що "Евертон" Віталія Миколенка проведе домашній поєдинок проти "Брайтона", а "Борнмут" Іллі Забарного чекає "дуель" з "Ман Сіті".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 11 туру АПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)

Субота, 4 листопада

"Фулгем" — "Манчестер Юнайтед" — 14:30 — Setanta Sports, setantasports.com

"Бернлі" — "Крістал Пелас" — 17:00 — setantasports.com

"Брентфорд" — "Вест Гем" — 17:00 — setantasports.com

"Манчестер Сіті" — "Борнмут" — 17:00 — Setanta Sports, setantasports.com

"Шеффілд Юнайтед" — "Вулвергемптон" — 17:00 — setantasports.com

"Евертон" — "Брайтон" — 17:00 — Setanta Sports +, setantasports.com

"Ньюкасл" — "Арсенал" — 19:30 — setantasports.com

Неділя, 5 листопада

"Ноттінгем Форест" — "Астон Вілла" — 16:00 — Setanta Sports, setantasports.com

"Лутон Таун" — "Ліверпуль" — 18:30 — Setanta Sports, setantasports.com

Понеділок, 6 листопада

"Тоттенгем" — "Челсі" — 22:00 — setantasports.com

Турнірна таблиця АПЛ за підсумками 10 туру

З результатами та відеооглядами матчів 9 туру АПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф". У 8-му турі чемпіонату Англії МЮ мінімально обіграв "Брентфорд" (2:1).