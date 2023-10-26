Чемпіонат Англії з футболу, 10 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

На любителів англійського футболу чекає Манчестерське дербі

У п’ятницю, матчем "Крістал Пелас" — "Тоттенгем" стартує 10-й тур чемпіонату Англії з футболу сезону 2023/24. У минулому турі вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик забив супергол у ворота "Арсеналу" Олександра Зінченка (2:2).

З розкладом, результатами матчів АПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У центральному поєдинку ігрового тижня зустрінуться "Ман Сіті" та "Ман Юнайтед". Крім того, "Челсі" Мудрика проведе домашній поєдинок проти "Брентфорда" Єгора Ярмолюка, "Арсенал" Зінченко прийме "Шеффілд Юнайтед". Додамо, що "Евертон" Віталія Миколенка зіграє проти "Вест Гема", а "Борнмут" Іллі Забарного — з "Бернлі".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 10 туру АПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 27 жовтня

"Крістал Пелас" — "Тоттенгем" — 22:00 — Setanta Sports +, setantasports.com

Субота, 28 жовтня

"Челсі" — "Брентфорд" — 14:30 — Setanta Sports, setantasports.com

"Арсенал" — "Шеффілд Юнайтед" — 17:00 — Setanta Sports, setantasports.com

"Борнмут" — "Бернлі" — 17:00 — setantasports.com

"Вулвергемптон" — "Ньюкасл" — 19:30 — setantasports.com

Неділя, 29 жовтня

"Вест Гем" — "Евертон" — 15:00 — Setanta Sports, setantasports.com

"Астон Вілла" — "Лутон Таун" — 16:00 — setantasports.com

"Брайтон" — "Фулгем" — 16:00 — setantasports.com

"Ліверпуль" — "Ноттінгем Форест" — 16:00 — setantasports.com

"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сіті" — 17:30 — Setanta Sports, setantasports.com

Турнірна таблиця АПЛ за підсумками 9 туру

З результатами та відеооглядами матчів 9 туру АПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф". У 8-му турі чемпіонату Англії Мудрик і Ко розгромили "Бернлі" (4:1).