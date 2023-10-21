Мудрик після погроз Зінченка забив супергол у лондонському дербі (відео)

"Українське" дербі в АПЛ завершилося нічиєю

У суботу, 21 жовтня, "Челсі" приймав "Арсенал" у рамках матчу 9-го туру чемпіонату Англії з футболу сезону 2023/24.

Лондонське дербі відбулося на стадіоні "Стемфорд Брідж" та завершилося з рахунком 2:2. Про це повідомляє "Телеграф".

"Челсі" володів м’ячем набагато менше, але при цьому створив безліч моментів біля воріт "Арсеналу". Все це привело до гола вже на 15-й хвилині — Коул Палмер реалізував пенальті, який заробив Мудрик.

На початку другого тайму Сині подвоїли перевагу — Мудрик завдав феноменальний удар/навіс, перекинувши воротаря Канонірів. Під завісу зустрічі Пушкарі прокинулися і двічі засмутили Санчеса — відзначилися Деклан Райс та Леандро Троссард.

Статистика матчу Челсі - Арсенал

"Челсі" – "Арсенал" – 2:2

Голи: Палмер (15, пенальті), Мудрик (48) — Райс (77), Троссард (84).

Попередження: Палмер (8), Сілва (44), Кукурелья (71) — Зінченко (11), Нкетіа (89).

"Челсі": Санчес, Колвілл, Сілва, Кукурелья, Гюсто, Кайседо, Фернандес, Галлахер, Палмер, Мудрик (Джексон, 65), Стерлінг.

"Арсенал": Рая, Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко, Райс, Жоржиньо (Сміт-Роу, 68), Едегор (Гавертц, 78), Сака, Жезус (Нкетіа, 68), Мартінеллі (Троссард, 78).

Цей результат дозволив "Челсі" піднятися на 9-те місце у турнірній таблиці АПЛ, "Арсенал" — другий. Додамо, що захисник Пушкарів Олександр Зінченко погрожував Мудрику перед дербі.

Повний відеоогляд матчу "Челсі" — "Арсенал":

З іншими результатами та відеооглядами матчів 9-го туру АПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Нагадаємо, у 8-му турі чемпіонату Англії "Челсі" вперше за довгий час здобув розгромну перемогу, а "Арсенал" сенсаційно обіграв грізний "Манчестер Сіті" (1:0).