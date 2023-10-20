"Челсі" — "Арсенал": онлайн-трансляція матчу Мудрика проти Зінченка

Велика гра пройде у Лондоні

У суботу, 21 жовтня, у центральному матчі 9-го туру чемпіонату Англії з футболу сезону 2023/24 відбудеться лондонське дербі "Челсі" — "Арсенал".

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу. Зустріч відбудеться у Лондоні на стадіоні "Стемофрд Брідж", початок поєдинку о 19:30 за київським часом.

Лондонське дербі визначить, чи може "Челсі" на рівних грати з лідерами АПЛ. З іншого боку, поєдинок покаже наявність чемпіонських амбіцій у "Арсеналу" після 2-тижневої міжнародної паузи. У будь-якому разі дербі Лондона це завжди цікаво і непередбачувано.

Окремо варто сказати про українську дуель у цьому поєдинку. Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик, судячи з ігор у збірній України, набрав чудову форму. Захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко навіть пожартував з партнера по національній команді з цього приводу.

Додамо, що гра "Челсі" — "Арсенал" буде доступна для перегляду по ТБ в Україні. До речі, букмекери назвали фаворита у цьому протистоянні.

Нагадаємо, у 8-му турі чемпіонату Англії "Челсі" вперше за довгий час здобув розгромну перемогу, а "Арсенал" сенсаційно обіграв грізний "Манчестер Сіті" (1:0).