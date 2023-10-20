"Челси" - "Арсенал": онлайн-трансляция матча Мудрика против Зинченко

Большая игра пройдет в Лондоне

В субботу, 21 октября, в центральном матче 9-го тура чемпионата Англии по футболу сезона 2023/24 состоится лондонское дерби "Челси" — "Арсенал".

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Встреча состоится в Лондоне на стадионе "Стэмофрд Бридж", начало поединка — в 19:30 по киевскому времени.

Лондонское дерби определит, может ли "Челси" на равных играть с лидерами АПЛ. С другой стороны, поединок покажет наличие чемпионских амбиций у "Арсенала" после 2-недельной международной паузы. В любом случае дерби Лондона это всегда интересно и непредсказуемо.

Отдельно стоит сказать про украинскую дуэль в этом поединке. Вингер "Челси" Михаил Мудрик, судя по играм в сборной Украины, набрал отличную форму. Защитник "Арсенала" Александр Зинченко даже подшутил над партнером по национальной команде по этому поводу.

Добавим, что игра "Челси" — "Арсенал" будет доступна для просмотра по ТВ в Украине. К слову, букмекеры назвали фаворита в этом противостоянии.

Напомним, в 8-м туре чемпионата Англии "Челси" впервые за долгое время добыл крупную победу, а "Арсенал" сенсационно обыграл грозный "Манчестер Сити" (1:0).