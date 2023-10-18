"Челси" - "Арсенал": где и когда смотреть матч Мудрика против Зинченко

Лондонское дерби может подарить противостояние между ведущими украинскими футболистами на поле

В субботу, 21 октября, "Челси" Михаила Мудрика примет "Арсенал" Александра Зинченко в рамках матча 9-го тура Английской премьер-лиги сезона 2023/24.

В прямом эфире в Украине Лондонское дерби эксклюзивно покажет медиа-платформа setantasports.com. Стоимость подписки составляет 109 грн в месяц.

"Челси" и "Арсенал" подходят к поединку в разном настроении. Канониры идут среди лидеров в лиге, а Синие на данный момент являются середняком АПЛ. Тем не менее в Англии даже аутсайдер имеет шансы победить чемпиона, из-за чего АПЛ интересна болельщикам со всего мира. "Изюминкой" противостояния может стать украинское дерби Мудрика против Зинченко.

Матч "Челси" — "Арсенал" пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", начало встречи — в 19:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Зинченко пригрозил Мудрику после поединка сборной Украины против Мальты (3:1), в котором Михаилу удалось отличиться блестящим голом. "Зина" заявил, что оторвет Мише яйца, если тот забьет "Арсеналу".

Напомним, в 8-м туре чемпионата Англии "Челси" разгромил "Бернли" (4:1), а "Арсенал" переиграл "Ман Сити" (1:0).