"Челсі" — "Арсенал": де і коли дивитись матч Мудрика проти Зінченка

Лондонське дербі може подарувати протистояння між провідними українськими футболістами на полі

У суботу, 21 жовтня, "Челсі" Михайла Мудрика прийме "Арсенал" Олександра Зінченка у рамках матчу 9-го туру Англійської прем’єр-ліги сезону 2023/24.

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"Челсі" та "Арсенал" підходять до поєдинку у різному настрої. Каноніри йдуть серед лідерів у лізі, а Сині на цей час є середняком АПЛ. Проте в Англії навіть аутсайдер має шанси перемогти чемпіона, через що АПЛ цікава вболівальникам з усього світу. "Родзинкою" протистояння може стати українське дербі Мудрика проти Зінченка.

Матч "Челсі" — "Арсенал" пройде в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж", початок зустрічі — о 19:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Зінченко пригрозив Мудрику після поєдинку збірної України проти Мальти (3:1), у якому Михайлу вдалося відзначитись блискучим голом. "Зіна" заявив, що відірве Мишкові яйця, якщо той заб’є "Арсеналу".

Нагадаємо, у 8-му турі чемпіонату Англії "Челсі" розгромив "Бернлі" (4:1), а "Арсенал" переграв "Ман Сіті" (1:0).