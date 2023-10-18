"Відірву тобі яйця": Зінченко наїхав на Мудрика після матчу збірної України (відео)

Зінченко хоче перемогти Мудрика у лондонському дербі

Футболіст збірної України та "Арсеналу" Олександр Зінченко пригрозив вінгеру національної команди та лондонського "Челсі" Михайлу Мудрику після гри з Мальтою (3:1) у відборі на чемпіонат Європи-2024.

Відповідний коментар Зінченка наводить Українська асоціація футболу (УАФ) на своєму YouTube-каналі. Олександр сказав Михайлу, щоб той і не думав забивати у ворота "Арсеналу" у лондонському дербі (21.10), інакше він "відірве йому яйця".

— Ти сказав Мудрику, який забив гол: "Тільки спробуй повторити це найближчим часом", маючи на увазі очну гру ваших клубів.

— Я йому сказав: "Якщо ти зробиш або спробуєш зробити це у суботу, відірву тобі яйця". Так і казав. Вибачаюсь за мою французьку.

Найважливішим для нас було взяти 3 очки. Я дуже радий за нього та збірну. Це дуже важливий м’яч, він трохи заспокоїв гру. Ми пам’ятаємо минулий досвід, коли у грі з Казахстаном пропускали на останніх хвилинах та втрачали дуже прості очки. Цей гол заспокоїв команду.

Зараз ми всі маємо перейти на клуби. У суботу на мене та Мудрика вже чекає дуже важлива гра в Лондоні. Михайле, я тобі ще раз говорю.

Нагадаємо, перемога над Мальтою зберегла шанси збірній України на пряму путівку на Євро-2024. З розкладом матчів нашої команди у 2023 році можна ознайомитись на сайті "Телеграф".