"Оторву тебе яйца": Зинченко наехал на Мудрика после матча сборной Украины (видео)

Зинченко хочет победить Мудрика в лондонском дерби

Футболист сборной Украины и "Арсенала" Александр Зинченко пригрозил вингеру национальной команды и лондонского "Челси" Михаилу Мудрику после игры с Мальтой (3:1) в отборе на чемпионат Европы-2024.

Соответствующий комментарий Зинченко приводит Украинская ассоциация футбола (УАФ) на своем YouTube-канале. Александр сказал Михаилу, чтобы тот и не думал забивать в ворота "Арсенала" в Лондонском дерби (21.10), иначе он "оторвет ему яйца".

– Ты сказал Мудрику, забившему гол: "Только попробуй повторить это в ближайшее время", имея в виду очную игру ваших клубов.

– Я ему сказал: "Если ты сделаешь или попробуешь сделать это в субботу, оторву тебе яйца". Так и сказал. Извиняюсь за мой французский.

Самым важным для нас было – взять 3 очка. Я очень рад за него и сборную. Это очень важный мяч, он немного успокоил игру. Мы помним прошлый опыт, когда в игре с Казахстаном пропускали на последних минутах и теряли очень простые очки. Этот гол успокоил команду.

Сейчас мы все должны переключиться на клубы. В субботу меня и Мудрика уже ждет очень важная игра в Лондоне. Михаил, я тебе еще раз говорю.

Напомним, победа на Мальтой сохранила шансы сборной Украины на прямую путевку на Евро-2024. С расписанием матчей нашей команды в 2023 году можно ознакомиться на сайте "Телеграф".