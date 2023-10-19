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"Челси" - "Арсенал": букмекеры не верят в Мудрика и Ко

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
Михаил Мудрик на тренировке "Челси" Новость обновлена 19 октября 2023, 17:16
Михаил Мудрик на тренировке "Челси". Фото chelseafc.com

Специалисты удивили прогнозом на игру

В субботу, 21 октября, "Челси" Михаила Мудрика в рамках центрального матча 9-го тура чемпионата Англии сезона 2023/24 примет "Арсенал" Александра Зинченко.

По мнению букмекеров, у Канониров немного больше шансов на успех в этой встрече. Об этом сообщает Favbet.

По мнению специалистов, на победу Синих букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 3,00-3,25. В то же время триумф гостей более вероятен — коэффициент 2,25-2,39. Добавим, что Favbet оценивает вероятность победы хозяев в 30%, а подобный успех Пушкарей — в 42%.

Прогноз букмекеров на матч АПЛ "Челси" — "Арсенал"

  • Favbet: (победа "Челси" 3,25 — ничья 3,60 — победа "Арсенала" 2,39)
  • William Hill: (3,10 — 3,40 — 2,25)
  • Bwin: (3,00 — 3,40 — 2,30)

Матч "Челси" — "Арсенал" состоится в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру в прямом эфире в Украине.

Напомним, в прошлом туре чемпионата Англии "Челси" крупно обыграл "Бернли" (4:1), а "Арсенал" сенсационно оказался сильнее за "Манчестер Сити" (1:0).

Теги:
#Футбол #ФК Арсенал (Лондон) #ФК Челси #АПЛ