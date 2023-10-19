"Челси" - "Арсенал": букмекеры не верят в Мудрика и Ко

Специалисты удивили прогнозом на игру

В субботу, 21 октября, "Челси" Михаила Мудрика в рамках центрального матча 9-го тура чемпионата Англии сезона 2023/24 примет "Арсенал" Александра Зинченко.

По мнению букмекеров, у Канониров немного больше шансов на успех в этой встрече. Об этом сообщает Favbet.

По мнению специалистов, на победу Синих букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 3,00-3,25. В то же время триумф гостей более вероятен — коэффициент 2,25-2,39. Добавим, что Favbet оценивает вероятность победы хозяев в 30%, а подобный успех Пушкарей — в 42%.

Прогноз букмекеров на матч АПЛ "Челси" — "Арсенал"

Favbet: (победа "Челси" 3,25 — ничья 3,60 — победа "Арсенала" 2,39)

William Hill: (3,10 — 3,40 — 2,25)

Bwin: (3,00 — 3,40 — 2,30)

Матч "Челси" — "Арсенал" состоится в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру в прямом эфире в Украине.

Напомним, в прошлом туре чемпионата Англии "Челси" крупно обыграл "Бернли" (4:1), а "Арсенал" сенсационно оказался сильнее за "Манчестер Сити" (1:0).