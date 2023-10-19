"Челсі" — "Арсенал": букмекери не вірять у Мудрика та Ко

Фахівці здивували прогнозом на гру

У суботу, 21 жовтня, "Челсі" Михайла Мудрика в рамках центрального матчу 9-го туру чемпіонату Англії сезону 2023/24 прийме "Арсенал" Олександра Зінченка.

На думку букмекерів, у Канонірів трохи більше шансів на успіх у цій зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

На думку фахівців, на перемогу Синіх букмекерів пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 3,00-3,25. Водночас тріумф гостей імовірніший — коефіцієнт 2,25-2,39. Додамо, що Favbet оцінює ймовірність перемоги господарів у 30%, а подібний успіх Пушкарів – у 42%.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії "Челсі" — "Арсенал"

Favbet: (перемога "Челсі" 3,25 — нічия 3,60 — перемога "Арсеналу" 2,39)

William Hill: (3,10 — 3,40 — 2,25)

Bwin: (3,00 — 3,40 — 2,30)

Матч "Челсі" — "Арсенал" відбудеться у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж". Раніше "Телеграф" повідомляв, де переглянути гру в прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, у минулому турі чемпіонату Англії "Челсі" обіграв "Бернлі" (4:1), а "Арсенал" сенсаційно виявився сильнішим за "Манчестер Сіті" (1:0).