Мудрик после угроз Зинченко забил супергол в лондонском дерби (видео)

"Украинское" дерби в АПЛ завершилось ничьей

В субботу, 21 октября, "Челси" принимал "Арсенал" в рамках матча 9-го тура чемпионата Англии по футболу сезона 2023/24.

Лондонское дерби состоялось на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилось со счетом 2:2. Об этом сообщает "Телеграф".

"Челси" владел мячом намного меньше, но при этом создал уйму моментов у ворот "Арсенала". Все это привело к голу уже на 15-й минуте — Коул Палмер реализовал пенальти, который заработал Мудрик.

В начале второго тайма Синие удвоили преимущество — Мудрик нанес феноменальный удар/навес, перебросив вратаря Канониров. Под занавес встречи Пушкари проснулись и дважды огорчили Санчеса — отличились Деклан Райс и Леандро Троссард.

Статистика матча Челси - Арсенал

"Челси" – "Арсенал" – 2:2

Голы: Палмер (15, пенальти), Мудрик (48) – Райс (77), Троссард (84).

Предупреждения: Палмер (8), Силва (44), Кукурелья (71) – Зинченко (11).

"Челси": Санчес, Колвилл, Силва, Кукурелья, Гюсто, Кайседо, Фернандес, Галахер, Палмер (Мадуеке, 84), Мудрик (Джексон, 65), Стерлинг (Джеймс, 84).

"Арсенал": Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко, Райс, Жоржиньо (Смит-Роу, 68), Эдегор (Гавертц, 78), Сака, Жезус (Нкетиа, 68), Мартинелли (Троссард, 78).

Этот результат позволил "Челси" подняться на 9-е место в турнирной таблице АПЛ, "Арсенал" — второй. Добавим, что защитник Пушкарей Александр Зинченко пригрозил Мудрику перед дерби.

Полный видеообзор матча "Челси" — "Арсенал":

С другими результатами и видеообзорами матчей 9-го тура АПЛ можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Напомним, в 8-м туре чемпионата Англии "Челси" впервые за долгое время добыл крупную победу, а "Арсенал" сенсационно обыграл грозный "Манчестер Сити" (1:0).