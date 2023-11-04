Українець Миколенко забив свій перший гол у сезоні АПЛ (відео)
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Захисник збірної України забив у АПЛ
У суботу, 4 листопада, "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка приймав "Брайтон" у матчі 11 туру Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) сезону 2023/24.
Зустріч, що проходила у Ліверпулі на стадіоні "Гудісон Парк", завершилася з рахунком 1:1. Про це повідомляє "Телеграф".
На початку першого тайму господарі вийшли вперед. На 7-й хвилині Миколенко пробив у воротаря в дотик після прострілу з лівого флангу, потім м’яч знову відскочив до українця, котрий потужним пострілом послав "снаряд" у сітку воріт. "Брайтон" володів тотальною перевагою у контролі м’яча, проте зумів лише відігратися. На 84-й хвилині Ешлі Янг оформив автогол.
Повний відеоогляд матчу "Евертон" — "Брайтон":
Цей результат вивів "Евертон" (11 очок) на 15-те місце у турнірній таблиці АПЛ, "Брайтон" (18 очок) — шостий. Додамо, що Миколенко забив свій перший гол цього сезону чемпіонату Англії. Українець зіграв у 10-ти іграх Ірисок у кампанії 2023/24.
Нагадаємо, минулого туру чемпіонату Англії "Евертон" мінімально здолав "Вест Гем" (1:0). Додамо, що в 9-му турі АПЛ Іриски поступилися "Ліверпулю" (0:2) у мерсісайдському дербі.