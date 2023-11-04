Український день в Іспанії: Довбик та Циганков стали героями матчу у Ла Лізі (відео)

Українці принесли своїй команді важливу перемогу

У суботу, 4 листопада, "Осасуна" та "Жирона" зустрілися в рамках 12-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2023/24.

Поєдинок, що проходив у Памплоні на стадіоні "Рейно-де-Наварра", завершився перемогою "Жирони" з рахунком 4:2. Про це повідомляє "Телеграф".

На початку першого тайму команди обмінялися голами. У складі "Жирони" взяттям воріт відзначився Іван Мартін, а гольову передачу йому віддав Артем Довбик. У другій половині "Осасуна" вийшла вперед, проте українці Довбик та Віктор Циганков (вийшов на заміну) за 10 хвилин перевернули перебіг матчу. Спочатку Артем замкнув простріл із лівого флангу, після чого сам асистував на Віктора. Точку у грі на 90-й хвилині поставив Алейкс Гарсія.

Відео голів за участю українців. Повний відеоогляд матчу буде доступний пізніше.

Цей результат вивів "Жирону" на проміжне перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги, "Осасуна" — поки що 11-а. У минулому турі каталонський клуб мінімально здолав "Сельту" (1:0). До цього "Жирона" провела видовищний матч проти "Альмерії" (5:2).