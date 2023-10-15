Чемпіонат Іспанії з футболу, 10 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

"Жирона" може повернутися на перше місце у турнірній таблиці Ла Ліги

У п’ятницю, 20 жовтня, матчем "Осасуна" — "Гранада" стартує 10-й тур у чемпіонаті Іспанії з футболу сезону 2023/24. Минулого туру іспанської першості мадридський "Реал" зміцнив лідерство.

З розкладом та результатами матчів Ла Ліги можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Лідери першості цього ігрового тижня ризикують втратити очки, адже "Реалу" та "Барселоні" доведеться зіграти принципові матчі проти "Севільї" та "Атлетика" Більбао відповідно. А от на "Жирону" Артема Довбика і Віктора Циганкова чекає домашній поєдинок проти аутсайдера ліги — "Альмерії". Додамо, "Валенсія" Романа Яремчука зіграє вдома проти "Кадісу".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 10-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 20 жовтня

"Осасуна" — "Гранада" — 22:00 — Megogo

Субота, 21 жовтня

"Реал Сосьєдад" — "Мальорка" — 15:00 — Megogo

"Хетафе" — "Бетіс" — 17:15 — Megogo

"Севілья" — "Реал" Мадрид — 19:30 — Megogo

"Сельта" — "Атлетіко" Мадрид — 22:00 — Megogo

Неділя, 22 жовтня

"Лас Пальмас" — "Райо Вальєкано" — 15:00 — Megogo

"Жирона" — "Альмерія" — 17:15 — Megogo

"Вільярреал" — "Алавес" — 19:30 — Megogo

"Барселона" — "Атлетік" Більбао — 22:00 — Megogo

Понеділок, 23 жовтня

"Валенсія" — "Кадіс" — 22:00 — Megogo

Турнірне становище команд Ла Ліги за підсумками 9 туру

З результатами та відеооглядами матчів 8 туру Ла Ліги можна ознайомитись на сайті "Телеграф". До речі, у 7-му турі "Жирона" мінімально здолала "Вільярреал" (2:1).