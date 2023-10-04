Чемпіонат Іспанії з футболу, 9 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

"Реал" захопив лідерство в Іспанії

У п’ятницю, 6 жовтня, матчем "Атлетік" Більбао — "Альмерія" стартує 9-й тур Ла Ліги сезону 2023/24. Напередодні "Жирона" програла "Реалу" у битві за лідерство в іспанській першості.

З розкладом та результатами матчів Ла Ліги можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Цього тижня "Жирона" Артема Довбика та Віктора Циганкова зіграє проти "Кадіса", а "Валенсія" Романа Яремчука вирушить у гості до "Мальорки".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 9-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 6 жовтня

"Атлетік" Більбао — "Альмерія" — 22:00 — Megogo

Субота, 7 жовтня

"Кадіс" — "Жирона" — 15:00 — Megogo

"Реал" Мадрид — "Осасуна" — 17:15 — Megogo

"Мальорка" — "Валенсія" — 19:30 — Megogo

"Севілья" — "Райо Вальєкано" — 22:00 — Megogo

Неділя, 8 жовтня

"Вільярреал" — "Лас Пальмас" — 15:00 — Megogo

"Атлетіко" Мадрид — "Реал Сосьєдад" — 17:15 — Megogo

"Алавес" — "Бетіс" — 19:30 — Megogo

"Сельта" — "Хетафе" — 19:30 — Megogo

"Гранада" — "Барселона" — 22:00 — Megogo

Турнірне становище команд Ла Ліги за підсумками 8 туру

З результатами та відеооглядами матчів 8 туру Ла Ліги можна ознайомитись на сайті "Телеграф". До речі, у 7-му турі "Жирона" перемогла "Вільярреал" (2:1).