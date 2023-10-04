Чемпионат Испании по футболу, 9 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

"Реал" захватил лидерство в Испании

В пятницу, 6 октября, матчем "Атлетик" Бильбао — "Альмерия" стартует 9-й тур Ла Лиги сезона 2023/24. Накануне "Жирона" проиграла "Реалу" в битве за лидерство в испанском первенстве.

С расписанием и результатами матчей Ла Лиги можно ознакомиться на официальном сайте лиги. На этой неделе "Жирона" Артема Довбика и Виктора Цыганкова сыграет против "Кадиса", а "Валенсия" Романа Яремчука отправится в гости к "Мальорке".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 9-го тура чемпионата Испании сезона 2023/24 (обновляется)

Пятница, 6 октября

"Атлетик" Бильбао — "Альмерия" — 22:00 — Megogo

Суббота, 7 октября

"Кадис" — "Жирона" — 15:00 — Megogo

"Реал" Мадрид — "Осасуна" — 17:15 — Megogo

"Мальорка" — "Валенсия" — 19:30 — Megogo

"Севилья" — "Райо Вальекано" — 22:00 — Megogo

Воскресенье, 8 октября

"Вильярреал" — "Лас Пальмас" — 15:00 — Megogo

"Атлетико" Мадрид — "Реал Сосьедад" — 17:15 — Megogo

"Алавес" — "Бетис" — 19:30 — Megogo

"Сельта" — "Хетафе" — 19:30 — Megogo

"Гранада" — "Барселона" — 22:00 — Megogo

Турнирное положение команд Ла Лиги по итогам 8 тура

С результатами и видеообзорами матчей 8 тура Ла Лиги можно ознакомиться на сайте "Телеграф". К слову, в 7-м туре "Жирона" победила "Вильярреал" (2:1).