Чемпионат Испании по футболу, 10 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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"Жирона" может вернуться на первое место в турнирной таблице Ла Лиги
В пятницу, 20 октября, матчем "Осасуна" — "Гранада" стартует 10-й тур в чемпионате Испании по футболу сезона 2023/24. В прошлом туре испанского первенства мадридский "Реал" упрочил лидерство.
С расписанием и результатами матчей Ла Лиги можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Лидеры первенства на этой игровой неделе рискуют потерять очки, ведь "Реалу" и "Барселоне" придется сыграть принципиальные матчи против "Севильи" и "Атлетика" Бильбао соответственно. А вот "Жироне" Артема Довбика и Виктора Цыганкова предстоит сыграть домашний поединок против аутсайдера лиги — "Альмерии". Добавим, "Валенсия" Романа Яремчука сыграет дома против "Кадиса".
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 10-го тура чемпионата Испании сезона 2023/24 (обновляется)
Пятница, 20 октября
"Осасуна" — "Гранада" — 22:00 — Megogo
Суббота, 21 октября
"Реал Сосьедад" — "Мальорка" — 15:00 — Megogo
"Хетафе" — "Бетис" — 17:15 — Megogo
"Севилья" — "Реал" Мадрид — 19:30 — Megogo
"Сельта" — "Атлетико" Мадрид — 22:00 — Megogo
Воскресенье, 22 октября
"Лас Пальмас" — "Райо Вальекано" — 15:00 — Megogo
"Жирона" — "Альмерия" — 17:15 — Megogo
"Вильярреал" — "Алавес" — 19:30 — Megogo
"Барселона" — "Атлетик" Бильбао — 22:00 — Megogo
Понедельник, 23 октября
"Валенсия" — "Кадис" — 22:00 — Megogo
С результатами и видеообзорами матчей 8 тура Ла Лиги можно ознакомиться на сайте "Телеграф". К слову, в 7-м туре "Жирона" минимально одолела "Вильярреал" (2:1).