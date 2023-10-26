Чемпіонат Іспанії з футболу, 11 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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11-й тур чемпіонату Іспанії подарує уболівальникам перше в сезоні Ель Класіко
У п’ятницю, 27 жовтня, "Жирона" Артема Довбика та Віктора Циганкова зіграє проти аутсайдера ліги — "Сельти". Крім того, ігровий тиждень подарує вболівальникам суперматч — "Барселона" — "Реал".
З розкладом та результатами матчів Ла Ліги можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Додамо, що "Валенсія" Романа Яремчука проведе виїзний поєдинок проти "Атлетіка" Більбао.
Розклад, результати та відеоогляди матчів 11-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2023/24 (оновлюється)
П’ятниця, 27 жовтня
"Жирона" — "Сельта" — 22:00 — Megogo
Субота, 28 жовтня
"Альмерія" — "Лас-Пальмас" — 15:00 — Megogo
"Барселона" — "Реал" Мадрид — 17:15 — Megogo
"Мальорка" — "Хетафе" — 19:30 — Megogo
"Кадіс" — "Севілья" — 22:00 — Megogo
Неділя, 29 жовтня
"Бетіс" — "Осасуна" — 15:00 — Megogo
"Райо Вальєкано" — "Реал Сосьєдад" — 17:15 — Megogo
"Атлетік" Більбао — "Валенсія" — 19:30 — Megogo
"Атлетіко" Мадрид — "Алавес" — 22:00 — Megogo
Понеділок, 30 жовтня
"Гранада" — "Вільярреал" — 22:00 — Megogo
З результатами та відеооглядами матчів 10 туру Ла Ліги можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, у 9-му турі іспанської першості "Жирона" мінімально здолала "Кадіс" (1:0).