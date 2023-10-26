Чемпіонат Іспанії з футболу, 11 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

11-й тур чемпіонату Іспанії подарує уболівальникам перше в сезоні Ель Класіко

У п’ятницю, 27 жовтня, "Жирона" Артема Довбика та Віктора Циганкова зіграє проти аутсайдера ліги — "Сельти". Крім того, ігровий тиждень подарує вболівальникам суперматч — "Барселона" — "Реал".

З розкладом та результатами матчів Ла Ліги можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Додамо, що "Валенсія" Романа Яремчука проведе виїзний поєдинок проти "Атлетіка" Більбао.

Розклад, результати та відеоогляди матчів 11-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 27 жовтня

"Жирона" — "Сельта" — 22:00 — Megogo

Субота, 28 жовтня

"Альмерія" — "Лас-Пальмас" — 15:00 — Megogo

"Барселона" — "Реал" Мадрид — 17:15 — Megogo

"Мальорка" — "Хетафе" — 19:30 — Megogo

"Кадіс" — "Севілья" — 22:00 — Megogo

Неділя, 29 жовтня

"Бетіс" — "Осасуна" — 15:00 — Megogo

"Райо Вальєкано" — "Реал Сосьєдад" — 17:15 — Megogo

"Атлетік" Більбао — "Валенсія" — 19:30 — Megogo

"Атлетіко" Мадрид — "Алавес" — 22:00 — Megogo

Понеділок, 30 жовтня

"Гранада" — "Вільярреал" — 22:00 — Megogo

Турнірне становище команд Ла Ліги за підсумками 10 туру

З результатами та відеооглядами матчів 10 туру Ла Ліги можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, у 9-му турі іспанської першості "Жирона" мінімально здолала "Кадіс" (1:0).