Чемпионат Испании по футболу, 11 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

11-й тур чемпионата Испании подарит болельщикам первое в сезоне Эль-Класико

В пятницу, 27 октября, "Жирона" Артема Довбика и Виктора Цыганкова сыграет против аутсайдера лиги — "Сельты". Кроме того, игровая неделя подарит болельщикам суперматч — "Барселона" — "Реал".

С расписанием и результатами матчей Ла Лиги можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Добавим, что "Валенсия" Романа Яремчука проведет выездной поединок против "Атлетика" Бильбао.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 11-го тура чемпионата Испании сезона 2023/24 (обновляется)

Пятница, 27 октября

"Жирона" — "Сельта" — 22:00 — Megogo

Суббота, 28 октября

"Альмерия" — "Лас-Пальмас" — 15:00 — Megogo

"Барселона" — "Реал" Мадрид — 17:15 — Megogo

"Мальорка" — "Хетафе" — 19:30 — Megogo

"Кадис" — "Севилья" — 22:00 — Megogo

Воскресенье, 29 октября

"Бетис" — "Осасуна" — 15:00 — Megogo

"Райо Вальекано" — "Реал Сосьедад" — 17:15 — Megogo

"Атлетик" Бильбао — "Валенсия" — 19:30 — Megogo

"Атлетико" Мадрид — "Алавес" — 22:00 — Megogo

Понедельник, 30 октября

"Гранада" — "Вильярреал" — 22:00 — Megogo

Турнирное положение команд Ла Лиги по итогам 10 тура

С результатами и видеообзорами матчей 10 тура Ла Лиги можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Напомним, в 9-м туре испанского первенства "Жирона" минимально одолела "Кадис" (1:0).