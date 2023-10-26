Чемпионат Испании по футболу, 11 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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11-й тур чемпионата Испании подарит болельщикам первое в сезоне Эль-Класико
В пятницу, 27 октября, "Жирона" Артема Довбика и Виктора Цыганкова сыграет против аутсайдера лиги — "Сельты". Кроме того, игровая неделя подарит болельщикам суперматч — "Барселона" — "Реал".
С расписанием и результатами матчей Ла Лиги можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Добавим, что "Валенсия" Романа Яремчука проведет выездной поединок против "Атлетика" Бильбао.
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 11-го тура чемпионата Испании сезона 2023/24 (обновляется)
Пятница, 27 октября
"Жирона" — "Сельта" — 22:00 — Megogo
Суббота, 28 октября
"Альмерия" — "Лас-Пальмас" — 15:00 — Megogo
"Барселона" — "Реал" Мадрид — 17:15 — Megogo
"Мальорка" — "Хетафе" — 19:30 — Megogo
"Кадис" — "Севилья" — 22:00 — Megogo
Воскресенье, 29 октября
"Бетис" — "Осасуна" — 15:00 — Megogo
"Райо Вальекано" — "Реал Сосьедад" — 17:15 — Megogo
"Атлетик" Бильбао — "Валенсия" — 19:30 — Megogo
"Атлетико" Мадрид — "Алавес" — 22:00 — Megogo
Понедельник, 30 октября
"Гранада" — "Вильярреал" — 22:00 — Megogo
С результатами и видеообзорами матчей 10 тура Ла Лиги можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Напомним, в 9-м туре испанского первенства "Жирона" минимально одолела "Кадис" (1:0).