"Барселона" - "Реал": где и когда смотреть "Эль-Класико"

Суперигра пройдет в Барселоне

В субботу, 28 октября, "Барселона" в рамках матча 11-го тура чемпионата Испании сезона 2023/24 сыграет против "Реала". Накануне каталонцы обыграли "Шахтер" (2:1) в Лиге чемпионов. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" — "Реал".

В прямом эфире в Украине украинские любители футбола смогут наблюдать за первым "Эль-класико" сезона на медиа-платформе Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора. Кроме того, игру можно будет посмотреть на сервисе Volia TV.

Матч "Барселона" — "Реал" состоится в столице Каталонии на "Олимпийском" стадионе, начало встречи — в 17:15 по киевскому времени. Встреча несет принципиальный характер, несмотря на положение команд в турнирной таблице. На данный момент команды идут рядом в Ла Лиге: "Реал" лидирует, а "Барса" отстает от мадридцев лишь на 1 балл.

Напомним, в прошлом туре испанского первенства Сливочные минимально одолели "Мальорку" (1:0), а Сине-гранатовые справились с "Атлетиком" из Бильбао (1:0). К слову, "Реал" также успешно выступил в ЛЧ. Накануне мадридцы переиграли "Брагу" (2:1). С расписанием, результатами и видеообзорами всех матчей главного еврокубка можно ознакомиться у нас на сайте.