"Барселона" - "Реал": онлайн-трансляция Эль-Класико

248-е Эль-Класико пройдет в столице Каталонии

В субботу, 28 октября, "Барселона" в рамках центрального поединка 11-го тура чемпионата Испании сезона 2023/24 сыграет против "Реала".

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Барселона" — "Реал". Встреча состоится в Барселоне (Испания) на Олимпийском стадионе, начало игры — в 17:15 по киевскому времени.

Команды идут среди лидеров Ла Лиги, "Реал" с 25 очками лидирует в первенства, а "Барселона", имея на 1 балл меньше, идет третьей. Таким образом, поединок несет принципиальный характер в борьбе за победу в чемпионате Испании. К слову, каталонцы дома еще не теряли очков в текущем сезоне, а мадридцы уступали на выезде в лиге.

Тем не менее букмекеры не называют "Барселону" однозначным фаворитом встречи. Специалисты дают Сине-гранатовым чуть больше шансов на успех в Эль-Класико. Отметим, матч "Барселона" — "Реал" будет доступен для просмотра в Украине.

Напомним, в 10-м туре чемпионата Испании Сливочные минимально обыграли "Мальорку" (1:0), а Сине-гранатовые переиграли "Атлетик" Бильбао (1:0). Кроме того, команды посреди недели сыграли в Лиге чемпионов, где добыли минимальные победы — "Реал" победил "Брагу" (2:1), а "Барселона" — "Шахтер" (2:1).