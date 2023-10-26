"Барселона" - "Реал": букмекеры дали неоднозначный прогноз на Эль-Класико

Специалисты считают, что шансы команд практически равны

В субботу, 28 октября, каталонская "Барселона" сыграет с "Реалом" в центральном матче 11-го тура Ла Лиги сезона 2023/24. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" — "Реал".

Букмекеры не сумели выделить однозначного фаворита встречи. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты предлагают сделать ставку на "Барселону" с коэффициентом 2,45-2,51. Вто же время у "Реала" шанс на победу немного ниже — коэффициент 2,60-2,74. Favbet оценил вероятность успеха каталонцев в 40%, а вероятность триумфа мадридцев в 36%

Прогноз букмекеров на матч Ла Лиги "Барселона" — "Реал"

Favbet: (победа "Барселона" 2,51 — ничья 4,20 — победа "Реала" 2,74)

William Hill: (2,45 — 3,70 — 2,62)

Bwin: (2,50 — 3,60 — 2,60)

Матч "Барселона" — "Реал" состоится в столице Каталонии на Олимпийском стадионе. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть Эль-Класико в Украине.

Напомним, в прошлом туре испанского первенства Сливочные минимально обыграли "Мальорку" (1:0), а Сине-гранатовые переиграли "Атлетик" Бильбао (1:0).

Кроме того, обе команды на днях сыграли в Лиге чемпионов. "Реал" справился с сопротивлением "Браги" (2:1), а "Барселона" минимально одолела "Шахтер" (2:1). С расписанием, результатами и видеообзорами всех матчей Лиги чемпионов можно ознакомиться на сайте "Телеграф".