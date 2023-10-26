"Барселона" — "Реал": букмекери дали неоднозначний прогноз на Ель Класіко

Фахівці вважають, що шанси команд практично рівні

У суботу, 28 жовтня, каталонська "Барселона" зіграє з "Реалом" у центральному матчі 11-го туру Ла Ліги сезону 2023/24. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Барселона" — "Реал".

Букмекери не змогли виділити однозначного лідера зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

Спеціалісти пропонують зробити ставку на "Барселону" з коефіцієнтом 2,45-2,51. Водночас у "Реала" шанс на перемогу трохи нижчий — коефіцієнт 2,60-2,74. Favbet оцінив ймовірність успіху каталонців у 40%, а ймовірність тріумфу мадридців у 36%.

Прогноз букмекерів на матч Ла Ліги "Барселона" — "Реал"

Favbet: (перемога "Барселона" 2,51 — нічия 4,20 — перемога "Реала" 2,74)

William Hill: (2,45 — 3,70 — 2,62)

Bwin: (2,50 — 3,60 — 2,60)

Матч "Барселона" — "Реал" відбудеться у столиці Каталонії на Олімпійському стадіоні. Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися Ель Класіко в Україні.

Нагадаємо, минулого туру іспанської першості Вершкові мінімально обіграли "Мальорку" (1:0), а Синьо-гранатові переграли "Атлетік" Більбао (1:0).

Крім того, обидві команди днями зіграли у Лізі чемпіонів. "Реал" впорався з опором "Браги" (2:1), а "Барселона" мінімально здолала "Шахтар" (2:1). З розкладом, результатами та відеооглядами всіх матчів Ліги чемпіонів можна ознайомитись на сайті "Телеграф".