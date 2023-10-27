"Барселона" — "Реал": онлайн-трансляція Ель Класіко

248-е Ель Класіко пройде у столиці Каталонії

У суботу, 28 жовтня, "Барселона" в рамках центрального поєдинку 11 туру чемпіонату Іспанії сезону 2023/24 зіграє проти "Реала".

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Барселона" — "Реал". Зустріч відбудеться у Барселоні (Іспанія) на Олімпійському стадіоні, початок гри – о 17:15 за київським часом.

Команди йдуть серед лідерів Ла Ліги, "Реал" із 25 очками лідирує у першості, а "Барселона", маючи на 1 бал менше, йде третьою. Таким чином, поєдинок має принциповий характер у боротьбі за перемогу в чемпіонаті Іспанії. До речі, каталонці ще не втрачали очок вдома цього сезону, а мадридці поступалися на виїзді в лізі.

Проте букмекери не називають "Барселону" однозначним фаворитом зустрічі. Фахівці дають Синьо-гранатовим трохи більше шансів на успіх в Ель Класіко. Зазначимо, матч "Барселона" — "Реал" буде доступний для перегляду в Україні.

Нагадаємо, у 10-му турі чемпіонату Іспанії Вершкові мінімально обіграли "Мальорку" (1:0), а Синьо-гранатові переграли "Атлетік" Більбао (1:0). Крім того, команди посеред тижня зіграли в Лізі чемпіонів, де здобули мінімальні перемоги — "Реал" переміг "Брагу" (2:1), а "Барселона" — "Шахтар" (2:1).