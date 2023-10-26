"Барселона" — "Реал": де і коли дивитися "Ель Класіко"

Супергра пройде в Барселоні

У суботу, 28 жовтня, "Барселона" у рамках матчу 11-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2023/24 зіграє проти "Реала". Напередодні каталонці обіграли "Шахтар" (2:1) у Лізі чемпіонів. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Барселона" — "Реал".

У прямому ефірі в Україні українські шанувальники футболу зможуть спостерігати за першим "Ель Класіко" сезону на медіаплатформі Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора. Крім того, гру можна буде переглянути на сервісі Volia TV.

Матч "Барселона" — "Реал" відбудеться у столиці Каталонії на "Олімпійському" стадіоні, початок зустрічі — о 17:15 за київським часом. Зустріч має принциповий характер, попри положення команд в турнірній таблиці. Наразі команди йдуть поряд у Ла Лізі: "Реал" лідирує, а "Барса" відстає від мадридців лише на 1 бал.

Нагадаємо, минулого туру іспанської першості Вершкові мінімально здолали "Мальорку" (1:0), а Синьо-гранатові впоралися з "Атлетіком" з Більбао (1:0). До речі, "Реал" також успішно виступив у ЛЧ. Напередодні мадридці переграли "Брагу" (2:1). З розкладом, результатами та відеооглядами всіх матчів головного єврокубка можна ознайомитись у нас на сайті.