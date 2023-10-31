Чемпіонат Іспанії з футболу, 12 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Мадридський суперклуб лідирує у першості

У п’ятницю, 3 листопада, матчем "Лас Пальмас" — "Атлетіко Мадрид" стартує 12 тур чемпіонату Іспанії з футболу сезону 2022/23. У минулому турі Матрацники переграли "Алавес" (2:1).

З розкладом та результатами матчів Ла Ліги можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. "Валенсія" Романа Яремчука проведе домашній поєдинок проти "Гранади", а "Жирона" Артема Довбика та Віктора Циганкова зіграє з "Осасуною". На "Реал" чекає матч проти "Райо Вальєкано", а на "Барселону" — проти "Реал Сосьєдада".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 12-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 3 листопада

"Лас Пальмас" — "Атлетіко Мадрид" — 22:00 — Megogo

Субота, 4 листопада

"Осасуна" — "Жирона" — 15:00 — Megogo

"Бетіс" — "Мальорка" — 17:15 — Megogo

"Сельта" — "Севілья" — 19:30 — Megogo

"Реал Сосьєдад" — "Барселона" — 22:00 — Megogo

Неділя, 5 листопада

"Алавес" — "Альмерія" — 15:00 — Megogo

"Валенсія" — "Гранада" — 17:15 — Megogo

"Вільярреал" — "Атлетік" Більбао — 19:30 — Megogo

"Реал" Мадрид — "Райо Вальєкано" — 22:00 — Megogo

Субота, 6 листопада

"Хетафе" — "Кадіс" — 22:00 — Megogo

Турнірне становище команд Ла Ліги за підсумками 11 туру

З результатами та відеооглядами матчів 10 туру Ла Ліги можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, у 9-му турі іспанської першості "Атлетіко" розгромив "Сельту" (3:0).