Чемпионат Испании по футболу, 12 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Мадридский суперклуб лидирует в первенстве

В пятницу, 3 ноября, матчем "Лас Пальмас" — "Атлетико Мадрид" стартует 12-й тур чемпионата Испании по футболу сезона 2022/23. В прошлом туре Матрасники переиграли "Алавес" (2:1).

С расписанием и результатами матчей Ла Лиги можно ознакомиться на официальном сайте лиги. "Валенсия" Романа Яремчука проведет домашний поединок против "Гранады", а "Жирона" Артема Довбика и Виктора Цыганкова сыграет с "Осасуной". "Реал" ожидает матч против "Райо Вальекано", а "Барселону" — против "Реал Сосьедада".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 12-го тура чемпионата Испании сезона 2023/24 (обновляется)

Пятница, 3 ноября

"Лас Пальмас" — "Атлетико Мадрид" — 22:00 — Megogo

Суббота, 4 ноября

"Осасуна" — "Жирона" — 15:00 — Megogo

"Бетис" — "Мальорка" — 17:15 — Megogo

"Сельта" — "Севилья" — 19:30 — Megogo

"Реал Сосьедад" — "Барселона" — 22:00 — Megogo

Воскресенье, 5 ноября

"Алавес" — "Альмерия" — 15:00 — Megogo

"Валенсия" — "Гранада" — 17:15 — Megogo

"Вильярреал" — "Атлетик" Бильбао — 19:30 — Megogo

"Реал" Мадрид — "Райо Вальекано" — 22:00 — Megogo

Суббота, 6 ноября

"Хетафе" — "Кадис" — 22:00 — Megogo

Турнирное положение команд Ла Лиги по итогам 11 тура

С результатами и видеообзорами матчей 10 тура Ла Лиги можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Напомним, в 9-м туре испанского первенства "Атлетико" разгромил "Сельту" (3:0).