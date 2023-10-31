Чемпионат Испании по футболу, 12 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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Мадридский суперклуб лидирует в первенстве
В пятницу, 3 ноября, матчем "Лас Пальмас" — "Атлетико Мадрид" стартует 12-й тур чемпионата Испании по футболу сезона 2022/23. В прошлом туре Матрасники переиграли "Алавес" (2:1).
С расписанием и результатами матчей Ла Лиги можно ознакомиться на официальном сайте лиги. "Валенсия" Романа Яремчука проведет домашний поединок против "Гранады", а "Жирона" Артема Довбика и Виктора Цыганкова сыграет с "Осасуной". "Реал" ожидает матч против "Райо Вальекано", а "Барселону" — против "Реал Сосьедада".
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 12-го тура чемпионата Испании сезона 2023/24 (обновляется)
Пятница, 3 ноября
"Лас Пальмас" — "Атлетико Мадрид" — 22:00 — Megogo
Суббота, 4 ноября
"Осасуна" — "Жирона" — 15:00 — Megogo
"Бетис" — "Мальорка" — 17:15 — Megogo
"Сельта" — "Севилья" — 19:30 — Megogo
"Реал Сосьедад" — "Барселона" — 22:00 — Megogo
Воскресенье, 5 ноября
"Алавес" — "Альмерия" — 15:00 — Megogo
"Валенсия" — "Гранада" — 17:15 — Megogo
"Вильярреал" — "Атлетик" Бильбао — 19:30 — Megogo
"Реал" Мадрид — "Райо Вальекано" — 22:00 — Megogo
Суббота, 6 ноября
"Хетафе" — "Кадис" — 22:00 — Megogo
С результатами и видеообзорами матчей 10 тура Ла Лиги можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Напомним, в 9-м туре испанского первенства "Атлетико" разгромил "Сельту" (3:0).