Украинский день в Испании: Довбик и Цыганков стали героями матча в Ла Лиге (видео)

Украинцы принесли своей команде важную победу

В субботу, 4 ноября, "Осасуна" и "Жирона" встретились в рамках 12-го тура чемпионата Испании сезона 2023/24.

Поединок, проходивший в Памплоне на стадионе "Рейно-де-Наварра", завершился победой "Жироны" со счетом 4:2. Об этом сообщает "Телеграф".

В начале первого тайма команды обменялись голами. В составе "Жироны" взятием ворот отметился Иван Мартин, а голевую передачу ему отдал Артем Довбик. Во второй половине "Осасуна" вышла вперед, однако украинцы Довбик и Виктор Цыганков (вышел на замену) за 10 минут перевернули ход матча. Сначала Артем замкнул прострел с левого фланга, после чего сам ассистировал на Виктора. Точку в игре на 90-й минуте поставил Алейкс Гарсия.

Видео голов с участием украинцев. Полный видеообзор матча будет доступен здесь позднее.

Этот результат вывел "Жирону" на промежуточное первое место в турнирной таблице Ла Лиги, "Осасуна" — пока 11-я. В прошлом туре каталонский клуб минимально одолел "Сельту" (1:0). До этого "Жирона" провела зрелищный матч против "Альмерии" (5:2).