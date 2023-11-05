"Жалею об одном - что не влупил сильнее": украинский футболист врезал судье и не думает извиняться (видео)

Футболист своим интервью, похоже, лишь усугубил свое положение

38-летний нападающий "Диназа" Вячеслав Шевченко рассказал, почему ударил головой в грудь арбитра матча с "Горняком-Спорт" (0:2).

Соответствующее заявление украинского футболиста приводит ukrfootball.ua. Шевченко отметил, что впервые в своей карьере ударил рефери, который, по его мнению, является "злодеем". Кроме того, он подчеркнул, что до Зидана ему далеко, ведь Зинедин нокаутировал Матерацци (в финале ЧМ-2006, — Ред.), а он лишь "зацепил" арбитра.

"Это все произошло, конечно, из-за пристрастного судейства. Я просто не мог на это смотреть – как молодых ребят, которые только начинают играть в футбол, какой-то… со свистком просто "убивает", и издевается над ними.

Я уважаю судей, со многими общаюсь лично, и за всю свою карьеру я не помню от себя таких случаев по отношению к судьям. Но в этой ситуации я сожалею только об одном – что не влупил сильнее, чтобы он хорошо запомнил, что нельзя так судить", — заявил Вячеслав.

Ранее сообщалось, что украинский футболист "Эвертона" Виталий Миколенко забил свой первый гол в АПЛ сезона 2023/24. Кроме того, Артем Довбик оформил дубль из ассистов в чемпионате Испании.