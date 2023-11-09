Чемпионат Украины по футболу, 14 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Первенство Украины подходит к своему экватору

В пятницу, 10 ноября, матчем "Колос" — "Минай" стартует 14-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24. Прошлый тур порадовал болельщиков украинским "Эль-Класико" "Динамо" — "Шахтер".

С расписанием и результатами всех игр Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. После поражения от Горняков "Динамо" вновь ожидает серьезный соперник — "Кривбасс", который сейчас лидирует в первенстве. "Шахтер", в свою очередь, сыграет против "Днепра-1".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 14 тура УПЛ сезона 2023/24 (обновляется)

Пятница, 10 ноября

"Колос" — "Минай" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Суббота, 11 ноября

"Оболонь" — "Ворскла" — 13:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Полесье" — "Металлист 1925" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Александрия" — "Верес" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Воскресенье, 12 ноября

"Кривбасс" — "Динамо" Киев — 13:00 — YouTube

"Заря" — ЛНЗ Черкассы — 15:00 — YouTube

"Черноморец" — "Рух" Львов — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Шахтер" Донецк — "Днепр-1" — 19:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Турнирное положение команд УПЛ после 13 тура

С результатами и видеообзорами матчей 13-го тура УПЛ можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Добавим, что в 12-м туре "Колос" отобрал очки у "Динамо" (1:1).