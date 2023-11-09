"Мы словно защищаем нашу страну": футболист "Шахтера" открыл "автобусный" фронт

Центрбек Горняков неудачно высказался о длительных переездах команды

Защитник "Шахтера" Дмитрий Чигринский прокомментировал долгие поездки Горняков на матчи Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24.

Соответствующий комментарий Чигринского приводит The Athletic. Дмитрий сравнил длительные переезды Горняков на автобусе с защитой родины.

"Для нас это вызов, потому что, в конце концов, все непросто, такова наша реальность. Мы и есть Украина — мы словно защищаем нашу страну, нашу независимость", — сказал защитник "Шахтера".

Добавим, что домашний матч против "Барселоны" в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ "Шахтер" провел в Гамбурге (Германия). Поездка дончан заняла 12 часов. Горняки добирались до места проведения игры на автобусе и самолете, а на украинско-польской границе провели 3 часа. В итоге дончане сенсационно победили каталонцев со счетом 1:0, сохранив шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Лучшим игроком матча "Шахтер" — "Барселона" был признан полузащитник Георгий Судаков. После этой встречи его оценили в 90 млн евро. Добавим, накануне Горняки победили "Динамо" в украинском Эль-Класико (1:0).