"Шахтер" победил "Барселону" в Лиге чемпионов, забив идеальный командный гол (видео)

Донецкий клуб нашел ключ к обороне каталонцев

Во вторник, 7 ноября, "Шахтер" сыграл ответный матч с "Барселоной" в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24.

Встреча состоялась в Гамбурге (Германия) на стадионе "Фолькспаркштадионе" и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Шахтера". Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм, в отличие от игры в Испании, прошел под контролем Горняков. Дончане чаще и острее били по воротам гостей, не позволив "Барсе" создать даже полумомент у своих ворот. На 40-й минуте "Шахтер" провернул идеальную атаку. Судаков диагональным пасом нашел на фланге Гочолеишвили, грузинский футболист исполнил прицельный навес, после чего Даниил Сикан головой вывел хозяев вперед.

Во втором тайме "Барселона" с первых секунд начала штурм ворот дончан, Горняки отвечали острыми контратаками. С 65-й минуты футболисты "Шахтера" фактически не пересекали чужую половину поля, сосредоточившись на обороне. Защита дончан справилась, и "Шахтер" сенсационно победил каталонский суперклуб.

"Шахтер" – "Барселона" – 1:0

Гол: Сикан (40).

Предупреждение: Невертон (90+8) — Араухо (45+2)

"Шахтер": Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко (Назарина, 72), Судаков, Невертон (Швед, 90+8), Крыськив, Зубков, Сикан (Келси, 62).

"Барселона": тер Штеген, Канселу, Араухо, Кристенсен, Алонсо (Бальде, 59), Гюндоган, Ромеу (Педри, 59), Рафинья (Ямал, 59), Гави (Фермин, 81), Ферран Торрес (Жоау Феликс, 59), Левандовски.

Статистика матча Шахтер - Барселона

Турнирное положение команд в группе H

Полный видеообзор матча "Шахтер" — "Барселона":

Напомним, "Шахтер" до этого провел три игры в Лиге чемпионов. В первом туре Горняки проиграли "Порту" (1:3), во втором обыграли "Антверпен" (3:2), после чего минимально уступили "Барселоне" (1:2) в Испании. Каталонцы, в свою очередь, добыли три победы, что позволило им возглавить группу H. С расписанием, результатами и видеообзорами всех матчей группового этапа ЛЧ можно ознакомиться на сайте "Телеграф".