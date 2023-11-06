"Шахтер" - "Барселона": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Горняки попытаются взять реванш

Во вторник, 7 ноября, "Шахтер" сыграет "домашний" поединок Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 против "Барселоны". В гостевой встрече Горняки потерпели минимальное поражение со счетом 1:2.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Барселона". Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.

"Шахтер" — "Барселона" — начало в 19:45

Игра 4-го тура группового раунда ЛЧ между Горняками и Сине-гранатовыми пройдет в Гамбурге (Германия) на "Фолькспаркштадионе". В случае победы каталонцы гарантируют себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. А вот дончан вне зависимости от результата встречи ожидает борьба за топ-2 группы с "Порту" и за топ-3 — с "Антверпеном".

Матч "Шахтер" — "Барселона" покажут в Украине в прямом эфире. Добавим, что Горняки являются безнадежными аутсайдерами в этом противостоянии, по мнению букмекеров.

Турнирное положение команд в группе H Лиги чемпионов

Напомним, "Шахтер" в первом туре ЛЧ уступил "Порту" (1:3), после чего обыграл "Антверпен" (3:2) и проиграл "Барселоне". С расписанием, результатами и видеообзорами всех матчей группового этапа Лиги чемпионов можно ознакомиться на сайте "Телеграф".