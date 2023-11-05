"Шахтер" - "Барселона": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Команды проведут второй очный матч в сезоне

Во вторник, 7 ноября, донецкий "Шахтер" сыграет домашний поединок против "Барселоны" в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. В 3-м туре ЛЧ Горняки минимально уступили Сине-гранатовым (1:2). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Барселона".

В прямом эфире в Украине игру 4-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" — "Барселона" покажет медиа-платформа megogo, а также Volia TV. Начало матча — в 19:45 по киевскому времени. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Поединок "Шахтер" — "Барселона" состоится в Гамбурге (Германия) на "Фолькспаркштадионе". Горнякам для продолжения борьбы в турнире желательно отбирать очки у каталонцев, а вот Блаугранас в случае победы обеспечат себе досрочный выход из группы, где также выступают "Порту" и "Антверпен".

Напомним, "Шахтер" в первом туре ЛЧ уступил "Порту" (1:3), после чего обыграл "Антверпен" (3:2) и проиграл "Барсе". С расписанием, результатами и видеообзорами всех матчей группового этапа Лиги чемпионов можно ознакомиться на сайте "Телеграф".