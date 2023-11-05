"Шахтар" — "Барселона": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Команди проведуть другий очний матч у сезоні

У вівторок, 7 листопада, донецький "Шахтар" зіграє домашній поєдинок проти "Барселони" у рамках 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. У 3-му турі ЛЧ Гірники мінімально поступилися Синьо-гранатовим (1:2). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Барселона".

У прямому ефірі в Україні гру 4-го туру Ліги чемпіонів "Шахтар" — "Барселона" покаже медіаплатформа megogo, а також Volia TV. Початок матчу – о 19:45 за київським часом. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Поєдинок "Шахтар" — "Барселона" відбудеться у Гамбурзі (Німеччина) на "Фолькспаркштадіоні". Гірникам для продовження боротьби у турнірі бажано відбирати очки у каталонців, а от Блаугранас у разі перемоги забезпечать собі достроковий вихід із групи, де також виступають "Порту" та "Антверпен".

Нагадаємо, "Шахтар" у першому турі ЛЧ поступився "Порту" (1:3), після чого обіграв "Антверпен" (3:2) і програв "Барсі". З розкладом, результатами та відеооглядами всіх матчів групового етапу Ліги чемпіонів можна ознайомитись на сайті "Телеграф".