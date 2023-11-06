"Шахтар" — "Барселона": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Гірники спробують взяти реванш

У вівторок, 7 листопада, "Шахтар" зіграє "домашній" поєдинок Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 проти "Барселони". У гостьовій зустрічі Гірники зазнали мінімальної поразки з рахунком 1:2.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Барселона". Зустріч розпочнеться о 19:45 за київським часом.

"Шахтар" — "Барселона" — початок о 19:45

Гра 4-го туру групового раунду ЛЧ між Гірниками та Синьо-гранатовими пройде у Гамбурзі (Німеччина) на "Фолькспаркштадіоні". У разі перемоги каталонці гарантують собі участь у плей-офф Ліги чемпіонів. А ось донеччан незалежно від результату зустрічі очікує боротьба за топ-2 групи з "Порту" та за топ-3 — з "Антверпеном".

Матч "Шахтар" — "Барселона" покажуть в Україні у прямому ефірі. Додамо, що Гірники є безнадійними аутсайдерами у цьому протистоянні, на думку букмекерів.

Турнірне становище команд у групі H Ліги чемпіонів

Нагадаємо, "Шахтар" у першому турі ЛЧ поступився "Порту" (1:3), після чого обіграв "Антверпен" (3:2) і програв "Барселоні". З розкладом, результатами та відеооглядами всіх матчів групового етапу Ліги чемпіонів можна ознайомитись на сайті "Телеграф".