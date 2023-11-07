"Шахтар" переміг "Барселону" у Лізі чемпіонів, забивши ідеальний командний гол (відео)

Донецький клуб знайшов ключ до оборони каталонців

У вівторок, 7 листопада, "Шахтар" зіграв матч-відповідь з "Барселоною" в рамках 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24.

Зустріч відбулася у Гамбурзі (Німеччина) на стадіоні "Фолькспаркштадіоні" та завершилася з рахунком 1:0 на користь "Шахтаря". Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм на відміну від гри в Іспанії пройшов під контролем Гірників. Донеччани частіше та гостріше били по воротах гостей, не дозволивши "Барсі" створити навіть напівмомент біля своїх воріт. На 40-й хвилині "Шахтар" провернув ідеальну атаку. Судаков діагональним пасом знайшов на фланзі Гочолеішвілі, грузинський футболіст виконав прицільний навіс, після чого Данило Сікан головою вивів господарів уперед.

У другому таймі "Барселона" з перших секунд розпочала штурм воріт донеччан, а Гірники відповідали гострими контратаками. З 65-ї хвилини футболісти "Шахтаря" фактично не перетинали чужу половину поля, зосередившись на обороні. Захист донеччан упорався, і "Шахтар" сенсаційно переміг каталонський суперклуб.

"Шахтар" – "Барселона" – 1:0

Гол: Сікан (40).

Попередження: Невертон (90+8) — Араухо (45+2)

"Шахтар": Різник, Гочолеїшвілі, Бондар, Ракіцький, Матвієнко, Степаненко (Назарина, 72), Судаков, Невертон (Швед, 90+8), Криськів, Зубков, Сікан (Келсі, 62).

"Барселона": тер Штеген, Канселу, Араухо, Крістенсен, Алонсо (Бальде, 59), Гюндоган, Ромеу (Педрі, 59), Рафінья (Ямал, 59), Гаві (Фермін, 81), Ферран Торрес (Жоау Фелікс, 59), Левандовський.

Статистика матчу Шахтар - Барселона

Турнірне становище команд у групі H

Повний відеоогляд матчу "Шахтар" — "Барселона":

Нагадаємо, "Шахтар" до цього провів три гри у Лізі чемпіонів. У першому турі Гірники програли "Порту" (1:3), у другому обіграли "Антверпен" (3:2), після чого мінімально поступилися "Барселоні" (1:2) в Іспанії. Каталонці, у свою чергу, здобули три перемоги, що дозволило їм очолити групу H. З розкладом, результатами та відеооглядами всіх матчів групового етапу ЛЧ можна ознайомитись на сайті "Телеграф".