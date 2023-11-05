"Шахтар" — "Барселона": букмекери оцінили шанси команд у Лізі чемпіонів

Гірники знову будуть аутсайдерами

У вівторок, 7 листопада, "Шахтар" проведе гру-відповідь з "Барселоною" в рамках 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. У першій зустрічі каталонці мінімально обіграли донеччан (2:1). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Барселона".

На думку букмекерів, у Гірників немає шансів у "домашній" грі. Про це повідомляє Favbet.

На успіх Гірників фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 10-11. Водночас тріумф Синьо-гранатових імовірніший — коефіцієнт 1,22-1,31. Додамо, що аналітики Favbet оцінюють ймовірність перемоги "Шахтаря" у 9%, а каталонців – у 76%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Шахтар" — "Барселона"

Favbet: (перемога "Шахтаря" 11,00 — нічия 6,00 — перемога "Барселони" 1,31)

William Hill: (11,00 — 6,00 — 1,22)

Bwin: (10,00 — 6,00 — 1,28)

Матч "Шахтар" — "Барселона" відбудеться у Гамбурзі (Німеччина) на "Фолькспаркштадіоні". Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися цю гру у прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, "Шахтар" у першому турі ЛЧ поступився "Порту" (1:3), після чого обіграв "Антверпен" (3:2) і програв "Барсі". З розкладом, результатами та відеооглядами всіх матчів групового етапу Ліги чемпіонів можна ознайомитись на сайті "Телеграф".