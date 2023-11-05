"Шахтер" - "Барселона": букмекеры оценили шансы команд в Лиге чемпионов

Горняки вновь будут аутсайдерами

Во вторник, 7 ноября, "Шахтер" проведет ответную игру с "Барселоной" в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. В первой встрече каталонцы минимально обыграли дончан (2:1). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Барселона".

По мнению букмекеров у Горняков нет шансов в "домашней" игре. Об этом сообщает Favbet.

На успех Горняков специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 10-11. В то же время триумф Сине-гранатовых более вероятен — коэффициент 1,22-1,31. Добавим, что аналитики Favbet оценивают вероятность победы "Шахтера" в 9%, а каталонцев — в 76%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Шахтер" — "Барселона"

Favbet: (победа "Шахтера" 11,00 — ничья 6,00 — победа "Барселоны" 1,31)

William Hill: (11,00 — 6,00 — 1,22)

Bwin: (10,00 — 6,00 — 1,28)

Матч "Шахтер" — "Барселона" состоится в Гамбурге (Германия) на "Фолькспаркштадионе". Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть эту игру в прямом эфире в Украине.

Напомним, "Шахтер" в первом туре ЛЧ уступил "Порту" (1:3), после чего обыграл "Антверпен" (3:2) и проиграл "Барсе". С расписанием, результатами и видеообзорами всех матчей группового этапа Лиги чемпионов можно ознакомиться на сайте "Телеграф".