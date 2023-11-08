Футболиста "Шахтера" после матча с "Барселоной" оценили в 90 млн евро

Украинский футболист проводит отличный сезон

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко после матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 с "Барселоной" "повесил ценник" на своего одноклубника Георгия Судакова.

Судаков после победы над каталонским грандом принимал поздравления в соцсетях. Одним из тех, кто поздравил украинца с отличной игрой в Instagram был известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Георгий опубликовал свое фото с наградой "Лучший игрок матча", подписав снимок: "Мечты сбываются. Очень горжусь командой".

"Топ-талант", — ответил под постом Георгия Фабрицио. А на комментарий Романо тут же ответил Матвиенко: "90 миллионов".

Николай Матвиенко оценил Георгия Судакова в 90 млн евро

Добавим, что после трансфера Михаила Мудрика в "Челси" за (70+30 млн евро) такую сумму, конечно же, за украинца никто не предложит, хотя Судаков уже находится на радаре "Ювентуса".

Отметим, 21-летний Судаков в текущем сезоне забил 3 гола и отдал 1 ассист в 13 матчах за "Шахтер" на клубном уровне. Transfermarkt оценивает полузащитника, контракт которого с "Шахтером" действует до 2028 года, в 15 млн евро.

Полный видеообзор матча "Шахтер" — "Барселона":

Ранее сообщалось, что "Шахтер" победил "Динамо" в первом украинском "Эль-Класико" сезона. К слову, совсем недавно донецкую команду возглавил боснийский специалист Марино Пушич.