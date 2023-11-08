Футболіста "Шахтаря" після матчу з "Барселоною" оцінили у 90 млн євро

Український футболіст проводить чудовий сезон

Захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко після матчу 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 з "Барселоною" "повісив цінник" на свого одноклубника Георгія Судакова.

Судаков після перемоги над каталонським грандом приймав вітання у соцмережах. Одним із тих, хто привітав українця з чудовою грою в Instagram був відомий журналіст та інсайдер Фабріціо Романо.

Георгій опублікував своє фото з нагородою "Найкращий гравець матчу", підписавши знімок: "Мрії збуваються. Дуже пишаюся командою".

"Топ-талант", — відповів під постом Георгія Фабріціо. А на коментар Романо одразу відповів Матвієнко: "90 мільйонів".

Микола Матвієнко оцінив Георгія Судакова у 90 млн євро

Додамо, що після трансферу Михайла Мудрика в "Челсі" за (70+30 млн євро) таку суму, звичайно ж, за українця ніхто не запропонує, хоча Судаков уже перебуває на радарі "Ювентуса".

Зазначимо, 21-річний Судаков цього сезону забив 3 голи й віддав 1 асист у 13 матчах за "Шахтар" на клубному рівні. Transfermarkt оцінює півзахисника, контракт якого з "Шахтарем" діє до 2028 року, у 15 млн євро.

Повний відеоогляд матчу "Шахтар" — "Барселона":

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" переміг "Динамо" у першому українському "Ель Класіко" сезону. До речі, нещодавно донецьку команду очолив боснійський фахівець Маріно Пушич.