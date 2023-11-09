"Ми немов захищаємо нашу країну": футболіст "Шахтаря" відкрив "автобусний" фронт

Центрбек Гірників невдало висловився про тривалі переїзди команди

Захисник "Шахтаря" Дмитро Чигринський прокоментував довгі поїздки Гірників на матчі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24.

Відповідний коментар Чигринського наводить The Athletic. Дмитро порівняв тривалі переїзди Гірників на автобусі із захистом батьківщини.

"Для нас це виклик, тому що, зрештою, все непросто, така наша реальність. Ми і є Україна — ми немов захищаємо нашу країну, нашу незалежність", — сказав захисник "Шахтаря".

Додамо, що домашній матч проти "Барселони" у рамках 4-го туру групового етапу ЛЧ "Шахтар" провів у Гамбурзі (Німеччина). Поїздка донеччан зайняла 12 годин. Гірники добиралися до місця проведення гри автобусом та літаком, а на українсько-польському кордоні провели 3 години. У підсумку донеччани сенсаційно перемогли каталонців з рахунком 1:0, зберігши шанси на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.

Найкращим гравцем матчу "Шахтар" — "Барселона" було визнано півзахисника Георгія Судака. Після цієї зустрічі його оцінили у 90 млн євро. Додамо, напередодні Гірники перемогли "Динамо" в українському Ель Класіко (1:0).