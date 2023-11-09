Чемпіонат України з футболу, 14 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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Першість України підходить до свого екватора
У п’ятницю, 10 листопада, матчем "Колос" — "Минай" стартує 14-й тур чемпіонату України з футболу сезону 2023/24. Минулий тур порадував уболівальників українським "Ель-Класіко" "Динамо" — "Шахтар".
З розкладом та результатами всіх ігор Української прем’єр-ліги (УПЛ) можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Після поразки від Гірників на "Динамо" знову чекає серйозний суперник — "Кривбас", який зараз лідирує в першості. "Шахтар", у свою чергу, зіграє проти "Дніпра-1".
Розклад, результати та відеоогляди матчів 14 туру УПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)
П’ятниця, 10 листопада
"Колос" — "Минай" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
Субота, 11 листопада
"Оболонь" — "Ворскла" — 13:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
"Полісся" — "Металіст 1925" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
"Олександрія" — "Верес" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
Неділя, 12 листопада
"Кривбас" — "Динамо" Київ — 13:00 — YouTube
"Зоря" — ЛНЗ Черкаси — 15:00 — YouTube
"Чорноморець" — "Рух" Львів — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
"Шахтар" Донецьк — "Дніпро-1" — 19:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
З результатами та відеооглядами матчів 13-го туру УПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Додамо, що у 12-му турі "Колос" відібрав очки у "Динамо" (1:1).