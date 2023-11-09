Чемпіонат України з футболу, 14 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Першість України підходить до свого екватора

У п’ятницю, 10 листопада, матчем "Колос" — "Минай" стартує 14-й тур чемпіонату України з футболу сезону 2023/24. Минулий тур порадував уболівальників українським "Ель-Класіко" "Динамо" — "Шахтар".

З розкладом та результатами всіх ігор Української прем’єр-ліги (УПЛ) можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Після поразки від Гірників на "Динамо" знову чекає серйозний суперник — "Кривбас", який зараз лідирує в першості. "Шахтар", у свою чергу, зіграє проти "Дніпра-1".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 14 туру УПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 10 листопада

"Колос" — "Минай" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Субота, 11 листопада

"Оболонь" — "Ворскла" — 13:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Полісся" — "Металіст 1925" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Олександрія" — "Верес" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Неділя, 12 листопада

"Кривбас" — "Динамо" Київ — 13:00 — YouTube

"Зоря" — ЛНЗ Черкаси — 15:00 — YouTube

"Чорноморець" — "Рух" Львів — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Шахтар" Донецьк — "Дніпро-1" — 19:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Турнірне становище команд УПЛ після 13 туру

З результатами та відеооглядами матчів 13-го туру УПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Додамо, що у 12-му турі "Колос" відібрав очки у "Динамо" (1:1).