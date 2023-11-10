"Додумали за меня": Луческу обвинил росСМИ во лжи и назвал рф террористом

Румынский специалист не будет работать в стране-агрессоре

Бывший главный тренер "Динамо" опроверг публикацию российского издания "Спорт Экспресс", которому он якобы заявил о готовности поработать в рф.

Соответствующее заявление Луческу приводит sportarena.com. Мистер отметил, что никогда не вернется работать в рф, которая отобрала у него второй дом — Донецк.

"Я не хочу покидать Украину врагом. Я был единственным иностранным тренером, не покинувшим Украину во время войны, я был с Динамо и страной все это время. Хочу, чтобы вы запомнили меня как человека, который помогал развивать украинский футбол, украинский спорт.

Еще раз хочу сказать — я никогда не вернусь работать в россию. После того, что я увидел собственными глазами в Украине, это вообще не обсуждается. россия – это терроризм, это смерть и боль. Эта страна забрала у меня второй дом – Донецк. И хотела забрать третий – Киев.

Не верьте всему, что видите. В моем последнем интервью мы разговаривали исключительно о футболе, а все остальные вопросы и ответы – о войне и политике – журналисты уже додумали за меня. Запомните меня как человека, любящего Украину!" — заявил Луческу.

Напомним, Мистер подал в отставку после поражения от "Шахтера" (0:1) в 13-м туре Украинской премьер-лиги. После этого команду возглавил Александр Шовковский.