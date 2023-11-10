"Додумали за мене": Луческу звинуватив росЗМІ у брехні і назвав рф терористом

Румунський фахівець не працюватиме в країні-агресорі

Колишній головний тренер "Динамо" спростував публікацію російського видання "Спорт Експрес", якому він нібито заявив про готовність попрацювати в росії.

Відповідну заяву Луческу наводить sportarena.com. Містер зазначив, що ніколи не повернеться працювати у рф, яка відібрала у нього другий дім — Донецьк.

"Я не хочу залишати Україну ворогом. Я був єдиним іноземним тренером, який не залишив Україну під час війни, я був з "Динамо" та країною весь цей час. Хочу, щоб ви запам’ятали мене як людину, яка допомагала розвивати український футбол, український спорт.

Ще раз хочу сказати – я ніколи не повернуся працювати до росії. Після того, що я побачив на власні очі в Україні, це взагалі не обговорюється. росія — це тероризм, це смерть і біль. Ця країна забрала у мене другий дім – Донецьк. І хотіла забрати третій – Київ.

Не вірте всьому, що бачите. У моєму останньому інтерв’ю ми розмовляли виключно про футбол, а всі інші питання та відповіді – про війну та політику – журналісти вже додумали за мене. Запам’ятайте мене як людину, яка любить Україну!" — заявив Луческу.

Нагадаємо, Містер подав у відставку після поразки від "Шахтаря" (0:1) у 13-му турі Української прем’єр-ліги. Після цього команду очолив Олександр Шовковський.