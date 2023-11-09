Скільки заробляють футбольні коментатори в Україні: сума вас здивує

Роман Тимощук працював із Megogo до березня 2023 року

Коментатор Роман Тимощук розповів, скільки отримують в Україні спортивні диктори за один футбольний матч. Минулого року український коментатор прославився, працюючи на двох футбольних матчах одночасно у прямому ефірі.

Відповідну заяву Тимощука наводить Tribuna.com. Роман розповів, що медіаплатформа megogo платить коментаторам за матч 750 грн, а Setanta Sports – близько 1400 грн. Крім того, ціни змінюються, коли футбольний клуб запрошує коментатора на роботу.

– Чи правда, що коментатори MEGOGO отримують 750 гривень за матч?

– Так. У футбольній сфері це ні для кого не є секретом. Принаймні так було. Не знаю як зараз. Але для футбольної спільноти, для всіх, хто пов’язаний із телебаченням, із коментаторством, це не секрет. Не знаю, чи змінилася їхня політика зараз, бо я не підтримую ні з ким контакти, окрім Роберто [Моралеса].

– Виходить, що нині в Україні коментаторам мало платять?

– Залежить від роботодавця. Якщо брати MEGOGO, то це низ ринку. Setanta, наприклад, платить більше.

– Скільки?

– Здається, 40 доларів чи 40 євро. Точно не пам’ятаю, я там не працював, але здається приблизно такі суми. Виходить десь у два рази більше. Якщо коментатора запрошує певний клуб, як "Кривбас", наприклад, там інші розцінки. У кожного вони свої. Це вже як домовишся, – сказав Тимощук.

Раніше "Телеграф" повідомляв про конфуз російського коментатора під час матчу збірних.

Нагадаємо, український коментатор Сергій Лук’яненко перед матчем "Спартака" (Москва) у жовтні 2021 року звернувся до телеглядачів із патріотичною промовою.